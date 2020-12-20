محافظ بنى سويف: انطلاق مبادرة التصالح حياة لتخفيف العبء عن الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، انطلاق مبادرة "التصالح حياة"، والتى أطلقتها مؤسسة "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تقع المحافظة ضمن المرحلة الثانية التى تضم ثمانى محافظات منها بنى سويف، وتحصل المحافظة على دعم 600 حالة من الأكثر احتياجًا على مستوى المراكز السبع، والتى تبدأ اليوم بقرى مركز ببا، ويليها مراكز أهناسيا، الفشن، ناصر، الواسطى، بنى سويف.





جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بمسؤولى تنفيذ المبادرة والإشراف عليها، وهم معاون المحافظ محمد جبر، ورئيس مركز ومدينة ببا المحاسب هانى الجويلى، ومنسق مؤسسة صناع الخير ببنى سويف خالد الشرقاوى، ومدير لجنة التصالح المهندس أحمد حسن.

وِأشار غنيم، فى بيان اليوم الأحد، إلى أنه يتعاون عدد من الجهات فى تنفيذ المبادرة، وهى ( وزارة التضامن الاجتماعى مع مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التنمية المحلية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، وشباب البرنامج الرئاسى)، حيث يتم الحصر الميدانى لحالات مخالفى البناء والجادين فى التصالح بتلك القرى طبقًا لمعايير وشروط المبادرة، وفى حال التأكد من عدم قدرتهم سيتم التكفل بدفع قيمة جدية التصالح ثم قيمة التصالح عن طريق دفع ربع المبلغ وتقسيط الباقى.

وأوضح المحافظ، أنه تم تحديد معايير استحقاق مبادرة "التصالح حياة"، وهى أن يكون من الحالات غير القادرة والأولى بالرعاية (رب أسرة يعول - الأرامل - المطلقات - العاطلين عن العمل - زوجات السجناء - العمالة غير المنتظمة)، ويكون العقار مستوفيًا الشروط القانونية المنصوص عليها فى قانون التصالح، وألا يكون العقار من الحالات المحظور التصالح عليها طبقًا لما ورد فى قانون التصالح، وأن لا تزيد مساحة العقار عن 100 متر، وتكون دور واحد، أو دورين بشرط أن يكون بكل دور أسرة منفصلة، وتكون الأولوية لقرى "حياة كريمة" وممن يتقاضى معاش تكافل وكرامة، ما تكون الأولوية حاليًا لمن لم يستطيعوا دفع جدية التصالح.