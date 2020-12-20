طارق شوقى يوضح لطلاب الثانوى أسباب تغيير التقييم ليعتمد على المهارات

تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أسباب تغيير نظام التقييم فى الثانوى العام، وما تم إضافته على بنك المعرفة ومنصة إدارة التعليم وكيفية تكوين الأسئلة الجديدة فى الثانوى.

وأوضح الوزير فى رسالة للطلاب: "لما كنت زيكم فى الثانوى من 40 سنة مكنش هناك مكتبات رقمية ولا محتوى رقمى ولا أجهزة، وطلب العلم كان أصعب بكثير، موضحا أن الوزارة تتحدث عن الفهم وطريقة أسئلة للأسئلة والتفكير الناقد والابداع، فى المقابل الناس تتحدث عن الامتحان وأى اللى جاى فى الامتحان".

وتابع الوزير: "تعالوا نفكر فى مشكلة عالمية الجميع عايز يحلها ومحتاس فيها وهى حائجة كورونا، قائلا: حل المشكلة إيجاد علاج أو لقاح ضد كورونا ومن يقوم بهذه المهمة علماء كبار متمكنين من علمهم فى الأحياء وعلماء أخرين فى فروخ أخرى من المعلم، تخيلوا الدولة اللى هتوصل للعلاج هتكسب قد إيه وهتمتلك قوة إزاى وهتوصل لهذا الأمر بعلمائها وأكيد كورونا مكنش موجود فى المنهج".

وأوضح الوزير: "المهارات الحقيقة هى من تبحث عنها الوزارة ولا تبحث عن الطريقة والمهارات القديمة اللى كانت يمكن مفيدة من 100 سنة"، متابعا: "العصر الحالى محتاج التمكن من أدوات جديدة مثل التكنولوجيا، أنا أضطريت اتعلمها وأنا كبير، واللى هيعيش ال 50 سنة القادمة لازم يتعلم هذه الأمور ويكون فاهم، موضحا مش محتاجين نحفظ حاجة لأنها أصبحت موجودة على التليفون واللاب توب والأيباد".

وأشار الوزير إلى أنه لا بد وأن يكون التقييم على فهم نواتج التعلم، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون شغل الطالب الأساسى فين السؤال اللى هيجى فى الامتحان مش لازم نتعامل بالطريقة القديمة.

وأكد الوزير، أنه ضمن وسائل التعلم التى توفرها مصر لأولادها بنك المعرفة المصرى، موضحا أن القيادة السياسية فى مصر قررت أن تأتى بالعلوم من منابعها الأصلية من جميع الناشرين حول العالم فى كافة المجالات، باللغة العربية والإنجليزية، موكدا أن بنك المعرفة معمول للأطفال أو طلاب المدارس والجامعات والقراء، مشيرا إلى أن هناك أيقونة مخصصة لطلاب الثانوية على بنك المعرفة ويتم الدخول عليه من خلال حساب شبية بحساب الفيس بوك.

وشدد الوزير على أن منصة التعلم مفصلة لطلاب الثانوى العام، مضيفا أن هناك دليل دراسى أيضا للطلاب على البنك وكمية مواد كبيرة موجودة على المنصة من كيمياء ورياضيات وجميع المواد بالعربى والإنجليزى، مشيرا إلى أن الوزارة استغرقت 3 سنوات لبناء مناهج الثانوى العام على بنك المعرفة.