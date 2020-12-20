الزمالك يخطط لخطف «والتر بواليا» من الأهلي في يناير

أوصت لجنة الكرة بنادى الزمالك بالتعاقد مع الزامبى والتر بواليا، مهاجم فريق الجونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع البدء في المفاوضات السريعة مع إدارة ناديه ومع اللاعب، في ظل الأنباء التى انتشرت عن دخول الأهلي في مفاوضات مع اللاعب لضمه. وأكد أعضاء لجنة الكرة للجنة التنفيذية أن والتر بواليا قد يكون الحل فى تعويض الرحيل المحتمل لمصطفى محمد مهاجم الفريق الذى يطلب الرحيل الأوروبي.

من ناحية أخرى، حرص عبد الحليم على، مدير الكرة بنادى الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع إمام عاشور لاعب الفريق الكروى الأول بعد انتهاء التدريب الجماعى الذى أقيم منذ قليل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة جازيل بطل تشاد الذى واجه أزمة فى المطار ببلاده قبل بدء رحلته من أجل القدوم إلى القاهرة، ويحاول مسئولو النادى التشادى حل الأزمة فى التوقيت الحالى من أجل بدء رحلة القدوم إلى القاهرة غداً الاثنين بدلا من اليوم الأحد، لمواجهة الأبيض فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتحدث عبد الحليم على مع اللاعب، وأكد له حاجة الفريق لجهوده، وطالبه بأهمية التركيز على العطاء داخل الملعب دون التأثر بأى أمور أخرى، وادخار جهده لمصلحة الفريق بشكل عام. وكان مصطفى محمد وأحمد زيزو، لاعبا الزمالك حصلا على راحة من تدريبات الفريق اليوم، حيث جاءت الراحة التى حصل عليها مصطفى محمد بإذن من الجهاز الفنى بعدما أعلن الاعب مرض والدته ونشر اللاعب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة تجمعه بوالدته وعلق عليها قائلًا، "تقومى بالسلامة يا رب ياحبيبتى وربنا يخليكى لينا".

بينما حصل أحمد سيد "زيزو" على راحة من التدريبات الجماعية لليوم الثانى على التوالى بسبب الإجهاد، وفضل باتشيكو المدير الفنى للفريق منح اللاعب راحة من أجل استعادة جهوده بشكل لائق قبل مباراة الزمالك المقبلة أمام الغزالة التشادى فيما شهدت تدريبات الزمالك عودة محمد أشرف "روقا" ومحمود عبد العزيز "زيزو" لاعبا الفريق بعد أن خضعا لتدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم أمس وانتظم الثنائى فى التدريبات الجماعية.