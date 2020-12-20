وكتب على عز "إن لله وإن اليه راجعون زوجتي وأولادي في ذمه الله، ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي وجعتيني وكسرتيني.. ملحقتش افرح بيكي ولا بولادنا التلاتة اللي في بطنك اللي كان فاضل ليهم شهر ونفرح بيهم وتمسكيهم بإيدك كان نفسك تفرحي بيهم وكنتي بتترجيهم من الدنيا".
وأضاف: ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي. روحتي وراحو معاكي وأخدتي فرحه البيت كله هنا وهناك ياحبيبتي.
وتابع : تعبتي كتير وتوجعتي وشوفتي اللي محدش شافه ومفرحتيش بحملك وروحتي بولادك اتحسدتي. ربنا يرحمك بحق التعب والعذاب اللي شوفتيه وعوضي على الله. راحت شهيدة إن شاء الله. وربنا يجمعني بيكو على خير.
وقال : ربنا يصبرني على فراقك في قلبي نااااار. كل ما بيعدي ساعه على الغياب النار بتاكل في قلبي اكتر محدش هيحس بيها غيري.
انتو الاربعه تروحو في لحظه من بين اديا عارف انهم معاكي دلوقت وبتلعبي معاهم فضلتي انك تسبينا كلنا وتحافظي عليهم ولما قولتلك لو تعبينك نزليهم وربنا يعوضنا قولتي لا كفايه ان بحس بيهم لنعيش سوا لنموت سوا. بس الحمد لله وان لله وان اليه راجعون ادعولها بالرحمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملحقتش أفرح بيكي ولا بولادنا.. شاب ينعى زوجته وتوائمه الثلاثة المتوفين في ولادة مبكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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