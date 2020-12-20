ملحقتش أفرح بيكي ولا بولادنا.. شاب ينعى زوجته وتوائمه الثلاثة المتوفين في ولادة مبكرة

نعى شاب يدعى " على عز " زوجته الشابة بكلمات حزينة بعدما توفيت عقب أشهر من الزواج، هي والأجنة الثلاثة التى كانت حامل فيهم؛ من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك .

وكتب على عز "إن لله وإن اليه راجعون زوجتي وأولادي في ذمه الله، ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي وجعتيني وكسرتيني.. ملحقتش افرح بيكي ولا بولادنا التلاتة اللي في بطنك اللي كان فاضل ليهم شهر ونفرح بيهم وتمسكيهم بإيدك كان نفسك تفرحي بيهم وكنتي بتترجيهم من الدنيا".

وأضاف: ربنا يرحمك ويغفرلك يا حبيبتي. روحتي وراحو معاكي وأخدتي فرحه البيت كله هنا وهناك ياحبيبتي.

وتابع : تعبتي كتير وتوجعتي وشوفتي اللي محدش شافه ومفرحتيش بحملك وروحتي بولادك اتحسدتي. ربنا يرحمك بحق التعب والعذاب اللي شوفتيه وعوضي على الله. راحت شهيدة إن شاء الله. وربنا يجمعني بيكو على خير.

وقال : ربنا يصبرني على فراقك في قلبي نااااار. كل ما بيعدي ساعه على الغياب النار بتاكل في قلبي اكتر محدش هيحس بيها غيري.

انتو الاربعه تروحو في لحظه من بين اديا عارف انهم معاكي دلوقت وبتلعبي معاهم فضلتي انك تسبينا كلنا وتحافظي عليهم ولما قولتلك لو تعبينك نزليهم وربنا يعوضنا قولتي لا كفايه ان بحس بيهم لنعيش سوا لنموت سوا. بس الحمد لله وان لله وان اليه راجعون ادعولها بالرحمة.