الدكتور على عبد العال ينعى رئيس مجلس الأمة الكويتي فى وفاة وزير الدفاع السابق

بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ببرقية تعزية إلى مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، وإلى شعب دولة الكويت الشقيق، في وفاة المغفور له باذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع السابق.

وقال الدكتور عبدالعال، في نص البرقية:" إن المغفور له الشيخ ناصر، انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء ‏والإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين.

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وأردف عبدالعال:" إننا في مصر لمحزنون لوفاة هذه القامة العربية الشامخة، وإذ نشاطركم الأحزان ‏في هذا المصاب الجلل"، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وإن ينزله منازل ‏الصديقين والشهداء، وأن يلهمكم وشعب الكويت الشقيق وقيادته صبر المؤمنين.‏