نشوي الشريف تشارك في احتفالية محمد صبحي "٥٠ سنة فن"

شاركت النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في احتفالية الفنان القدير محمد صبحي، باليوبيل الذهبي، بمناسبة مرور ٥٠ عامًا في مسيرته الفنية، بحصور عدد من الفنانين والسياسيين والشخصيات العامة.
وقالت "الشريف" أن تكريم كبار الفنانين هو أقل ما نقدمه تقديرًا لمسيرتهم الفنية الحافلة، كما نوجه بذلك رسالةً على أهمية الفن في تقدم ورقي المجتمعات وبناء أجيال واعية تستطيع التعامل مع مجريات الحياة.
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وشهدت الاحتفالية، تكريم عدد كبير من النجوم، الذين أثروا في حياة ومشوار الفنان محمد صبحي، الإبداعي أو الذين شاركوا في معظم أعماله الفنية سواء السينمائية والدرامية أو المسرحية.
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