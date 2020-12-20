قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب:" أتقدم بخالص التهاني للبطل المصري رامي السبيعي (بيج رامي)، أحد أشهر أساطير لعبة كمال الأجسام بما حققه من انجاز تاريخي.
وتابعت خلال حديثها:" لقد رفع اسم مصر فى أهم منصات التتويج العالمية، بفوزه ببطولة مستر أولمبيا 2020، كأول مصرى في التاريخ يحصد اللقب، إذ تعد تلك اللحظة تتويجًا لقصة مُلهمةٌ في الكفاح والعزيمة والتحدي والإصرار.
اقرأ أيضًا:مرثا محروس: المرأة الأقل فسادًا.. وسنقدم تجربة مميزة ومفيدة للمجتمع
وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخي بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، ونشر صورة من تتويجه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق :"هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم انتم احبابي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرثا محروس تعليقًا على فوز رامى السبيعى ببطولة مستر أولمبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.