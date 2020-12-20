مرثا محروس تعليقًا على فوز رامى السبيعى ببطولة مستر أولمبيا

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب:" أتقدم بخالص التهاني للبطل المصري رامي السبيعي (بيج رامي)، أحد أشهر أساطير لعبة كمال الأجسام بما حققه من انجاز تاريخي.

وتابعت خلال حديثها:" لقد رفع اسم مصر فى أهم منصات التتويج العالمية، بفوزه ببطولة مستر أولمبيا 2020، كأول مصرى في التاريخ يحصد اللقب، إذ تعد تلك اللحظة تتويجًا لقصة مُلهمةٌ في الكفاح والعزيمة والتحدي والإصرار.

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وأهدى لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى" فوزه التاريخي بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، لجمهوره فى مصر والوطن العربي، والذي يسجل بالتاريخ كأول لاعب مصرى يفوز بها، ونشر صورة من تتويجه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مصحوبا بتعليق :"هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم انتم احبابي".

