شئون المجالس النيابية: الإعلان عن مرحلة ثانية لتعويضات متضرري النوبة قريبا

عقدت اليوم الأحد 2020 اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية – وبحضور اللواء أشرف عطية عبد الباري – محافظ أسوان – وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وقد جرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال.

وقد استعرضت اللجنة ما اتخذته من إجراءات لازمة لتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة القادمة.



عقدت اليوم الأحد 2020 اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية وصرف التعويضات لمتضرري النوبة اجتماعًا برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية – وبحضور اللواء أشرف عطية عبد الباري – محافظ أسوان – وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.

وقد جرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات تسليم سندات التعويض لمن تقدموا بطلبات إبداء الرغبة في المرحلة الأولى، واستوفوا مستنداتهم، وتدارس الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض من لم يستوفِ مستنداته منهم.

كما استعرضت اللجنة معدلات تنفيذ أعمال رفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة "خور قندي"، وأعمال حفر الآبار بمنطقة "وادي الأمل" بمحافظة أسوان، وتوفير آلات الرفع، وغرف التحكم في الآبار، وألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء اللازمة، بما يجعل هذه الأراضي قابلة للزراعة بمجرد تسليمها، وذلك تمهيدًا لتسليم المستحقين للتعويض قطع الأراضي المخصصة لهم، وقد وجهت اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال. حسانيين توفيق: نشعر بالفخر بفوز رامي السبيعي ببطولة مستر أولمبيا

وقد استعرضت اللجنة ما اتخذته من إجراءات لازمة لتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن فتح مرحلة ثانية لتلقي طلبات تحديد الرغبة ممن سبق حصرهم ولم يسبق لهم التقدم بها خلال المرحلة الأولى، وذلك تمهيدًا للإعلان عنها خلال الفترة القادمة.



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