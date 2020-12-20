خاص| الزمالك يحسم قرار رحيل مصطفى محمد.. ويتخذ هذا الإجراء!

حسم نادي الزمالك بشكل كبير الجدل حول مصير مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول، وذلك بعد العروض المغرية للاحتراف أو بقائه خلال الموسم الجاري.
وعلم "دوت الخليج من مصدر خاصة باللجنة الفنية داخل الزمالك : أن مسئولي أغلقوا الباب أمام العروض الأوروبية وأبرزها نادي نانت الفرنسي خلال الساعات القليلة الماضية.
وأضاف: "النادي الفرنسي تقدم بعرض وصل إلى 2.5 مليون دولار من أجل السماح برحيل هداف الزمالك، إلا أن إدارة القلعة البيضاء موقفها واضح وثابت،ورفضت العرض ووصفته بـ”الهزلي والضعيف".
وواصل المصدر: أن لجنة الكرة بالزمالك استقرت على بقاء مصطفى محمد وإخطاره بذلك مع تعديل عقده، لحاجة الفريق لجهوده في المرحلة المقبلة.
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