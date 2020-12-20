صور .. محافظ القاهرة يوجه بإخلاء عقار مصر القديمة المائل 

جدة - نرمين السيد - وتلقت غرفة عمليات حى مصر القديمة، بلاغا بوجود ميل فى العقار رقم 24 بشارع جامع عمرو بن العاص، ووجهه المحافظ الأجهزة التنفيذية بإخلاء العقار احترازياً من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامة المواطنين.





وانتقل عبدالعال إلى محل العقار واطمأن على المواطنين، وأمر بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لبيان الحالة الإنشائية للعقار، كما كلف بسرعة فحص العقارات المحيطة ببه لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها.

يذكر أن العقار المذكور يتكون من أرضى و10 أدوار متكررة، ويقطن به 8 أسر تم نقلهم لدى ذويهم خشية أن يمثل الميل خطر على حياتهم، وتم غلق العقار وتشميعه واتخاذ إجراءات تأمينه.