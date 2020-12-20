- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وتلقت غرفة عمليات حى مصر القديمة، بلاغا بوجود ميل فى العقار رقم 24 بشارع جامع عمرو بن العاص، ووجهه المحافظ الأجهزة التنفيذية بإخلاء العقار احترازياً من السكان دون المنقولات حفاظا على سلامة المواطنين.
وانتقل عبدالعال إلى محل العقار واطمأن على المواطنين، وأمر بتشكيل لجنة هندسية من أساتذة كلية الهندسة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لبيان الحالة الإنشائية للعقار، كما كلف بسرعة فحص العقارات المحيطة ببه لتحديد موقفها الهندسى وعدم تأثرها.
يذكر أن العقار المذكور يتكون من أرضى و10 أدوار متكررة، ويقطن به 8 أسر تم نقلهم لدى ذويهم خشية أن يمثل الميل خطر على حياتهم، وتم غلق العقار وتشميعه واتخاذ إجراءات تأمينه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور .. محافظ القاهرة يوجه بإخلاء عقار مصر القديمة المائل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.