صور .. مطران الكاثوليك بالأقصر يصلى قداس شكر لبدء عمل راهبات الكلمة

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، القداس الإلهى اليوم الأحد، بكنيسة العائلة المقدسة بجراجوس وقداس شكر لانطلاقة خدمة راهبات الكلمة المتجسد، وذلك بحضور الرئيسة الإقليمية للرهبانية مادرى بلين، ورئيسة دير جراجوس مادرى ماريا دى لا فيدليداد، وقد شارك نيافته الصلاة الأب روفائيل ناشد راعى الكنيسة والأب بيو راهب الكلمة المتجسد.





وفى كلمة وجيزة ربط الأنبا عمانوئيل بين نص إنجيل اليوم الأحد، الثانى من كيهك بشارة الملاك جبرائيل للعذراء بالحبل الإلهى والذى يعنى تجسد الكلمة فى أحشاء البتول العذراء مريم، وبين بدء رسالة راهبات الكلمة المتجسدة.

وأكد الأنبا عمانوئيل أن حضور وخدمة الأخوات الراهبات هو علامة محبة وحنان وعطف من الله على شعب الرعية وكل المنطقة، حيث أن رسالتهم هى يد ممتدة فى خدمة مجانية للجميع وعلى الجميع التعاون من أجل أن تعطى هذه الخدمة ثمار وفيرة.

وبعد العظة رحب بالأم الرئيسة وكل الأخوات الراهبات معبراً عن سعادته الغامرة، لاستجابتهم لطلبه وبدء خدمتهن، وأيضاً كانت هناك كلمة للأم الرئيسة، قدمت فيها هوية الرهبنة وروحانيتها ورسالتها وأيضاً كلمة ترحيب وشكر من ممثل الرعية وأخيراً كلمة من شباب الرعية مع إهدائها هدايا تذكارية.

وكان أهل ومواطنين جراجوس الكرام من المسلمين والمسيحيين أول المهنئين والمرحبين بالمطران وبالأخوات الراهبات، وأعربوا عن سعادتهم الغامرة؛ لتواجد الراهبات وخدمتهم، حيث كان مطلب أهل القرية فى أول زيارة له لرعية جراجوس بعد بدء الخدمة الأسقفية هو تواجد راهبات وكان قد وعدهم نيافته بذلك وها هو أوفى بوعده لهم.

وفى حديث جانبى مع نيافة الأنبا عمانوئيل عبر عن رغبته فى أن تكون فى كل رعية بالإيبارشية جماعة رهبانية لخدمة الرعية وأهل المنطقة.