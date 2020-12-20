الصحة العالمية تقدم نصائح لتجنب الإصابة بكورونا خلال الكريسماس  

قدمت منظمة الصحة العالمية بمصر، نصائح عدة للاستمتاع بفترة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية الجديدة، دون المخاطرة بالتقاط عدوى جائحة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "كل عام وأنتم بخير ! هذه نصائح للحفاظ على سلامتكم من كوفيد 19 خلال الأعياد، تواصل مع الآخرين مع الحفاظ على التباعد البدنى، حضر عشاءً خاصًا لتتناوله مع من تعيش معهم، واستمتع بالمشى فى الهواء الطلق، وتسوق عبر الإنترنت وأرسل هدايا لأحبابك بالبريد".

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