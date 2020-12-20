ننشر شروط الترشح في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية المشكلة بقرار من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل مجلس النقابة مجدي سخي عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقاعد (النقيب والعضوية والشباب) بالفرعيات. وجاءت الأوراق المطلوبة كما يلي: 1- طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة. 2- صورة كارنيه 2020 لطالب الترشح. 3- صورة بطاقة الرقم القومي. 4- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان. 5- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب من النقابة العامة. 6- شهادة بسداد رسوم الاشتراك. 7- الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل (نفسية وعصبية – سموم). ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف. يشار إلى أن تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة يبدأ من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل، بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.

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