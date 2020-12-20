أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي المواعيد الخاصة بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية.
ويبدأ تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل.
بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.
يشار إلى أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا بجلسة 28 نوفمبر الماضي بفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ننشر جدول المواعيد الخاصة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.