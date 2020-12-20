ننشر جدول المواعيد الخاصة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، المشكلة من نقيب المحامين رجائي عطية، برئاسة وكيل المجلس مجدي سخي المواعيد الخاصة بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية.

ويبدأ تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساء، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل.

بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.

يشار إلى أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا بجلسة 28 نوفمبر الماضي بفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر الجاري.