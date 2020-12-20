الأنبا مكاري يلقي عظة الأحد عبر فضائية ON TV

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وأضاف أن إنجيل الأحد الثالث يتحدث عن زيارة السيدة العذراء مريم إلى اليصابات والأحد الرابع يتحدث عن ميلاد يوحنا المعمدان، موضحا أن إنجيل اليوم من بشارة معلمنا لوقا البشير، وهو يتناول مكانة السيدة العذراء في الكنيسة الجامعة وبصفة عامة، وكذلك تكريمها الخاص في الكنيسة الأرثوذكسية حيث يوجد أعياد كثيرة يتم الاحتفال بها وهى "دخولها الهيكل، وميلادها، وإصعاد جسدها".
وأشار إلى أن الكنيسة وضعت أيضا قطع كثيرة في التسبيحة والثؤطوكيات لتكريمها على مدى الأجيال، موضحا أن السيدة العذراء نالت كرامة كبيرة، هى خاطبها الملاك قائلا، "السلام لك يا ممتلئة نعمة، كما انها مباركة في النساء"، وهى أيضا وجدت نعمة عند الله، وهى أطهر إنسانة على وجه الكرة الأرضية.
وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة الأب المبارك القمص إيليا شكري، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
ورحل عن عالمنا اليوم الأحد الأب الوقور القمص إيليا شكري كاهن كنيسة الشهيدة دميانة بالوايلي الكبير وعضو المجلس الإكليريكي الإقليمي للأحوال الشخصية للقاهرة والجيزة وأفريقيا والمنسق الإعلامي لقطاع حدائق القبة والعباسية.
والأب المتنيح يبلغ من العمر ٦٤ عاما، حيث ولد يوم ٢٩ يونيو ١٩٥٦، وسيم كاهنًا في ٥ مارس ٢٠٠٥، ونال رتبة القمصية منذ ثلاثة أشهر (١٣ سبتمبر ٢٠٢٠).
وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسته في الثانية من بعد ظهر اليوم واقتصرت المشاركة في الصلوات على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات.
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