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ننشر جدول المواعيد الخاصة لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، المشكلة من رجائي عطية نقيب المحامين، وبرئاسة مجدي سخي وكيل المجلس، المواعيد الخاصة بإجراء انتخابات مجالس النقابات الفرعية.

ويبدأ تلقي طلبات الترشح بمقر النقابة العامة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءا، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم 9 يناير المقبل.

بينما تجرى الانتخابات على مرحلتين، يومي 6 و8 فبراير المقبل، وتجرى جولة الإعادة يومي 13 و15 فبراير المقبل.

يشار أن مجلس نقابة المحامين اتخذ قرارا بجلسة 28 نوفمبر الماضي بفتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر الجاري.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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