راندا مصطفى: تحسين مستوى المواطن ودعمه معنويا وماديا واجتماعيا إنجازات فى ملف حقوق الإنسان

أدانت النائبة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ونائبة رئيس جامعة بنها، تقرير البرلمان الأوروبي ضد مصر، مشيرة إلى أنه تدخل سافر في الشئون الداخلية المصرية، واستغلال لملف حقوق الانسان لتحقيق أهدافا مشبوهه، وهذا لن يُسمح به فى ظل القيادة الرشيدة، والتي يلتف حولها جموع الشعب المصري لما يلمسوه من أهتمام القيادة لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات لــ دوت الخليج، إن التقرير الصادر استمرارًا لنهج غير مقبول لسلسلة من القرارات المشابهة، والتى يصدرها البرلمان الاوروبي فى حق عدد من الدول العربية، وخاصة مصر وتجاهل لدول أخرى، مشيرة إلى أن هذا القرار قد أحتوى على الكثير من الادعاءات والأكاذيب الباطلة، والتي تستند إلي تقارير مشكوك فيها ولا أساس لها من الصحة، علاوة على أن المتهمين الذين أشار إليهم قرار الاتحاد الاوروبي، مدانون بارتكاب جرائم جنائية ويحاكمون بالاجراءات القانونية المتبعه في القانون المصرى.

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واستكملت النائبة راندا مصطفىى، قائلة:" كل هذا يطرح سؤالا مهما وهو: من نصب الاتحاد الاوروبي وصيا على مصر ومن الذى أعطاه الحق في تسييس ملف حقوق الانسان، في مصر لخدمه أغراضًا خفيه لا تخفى عن الكثيرين، مؤكدة على أن الدولة المصرية هي دوله مستقلة، ذات سيادة ولا تقبل وصاية من أحد وهي تشهد الآن العديد من المشروعات التنموية في كافه المجالات، التى تعمل على تحسين مستوى المواطن المصرى ودعمه معنويا وماديا وأجتماعيا.