غرق شاب وابن عمه في نهر النيل خلال غسيلهما توك توك بالبدرشين

لقى شاب وابن عمه طفل مصرعهما غرقا بنهر النيل فى إحدى قرى البدرشين بالجيزة اليوم الأحد، وذكر شهود عيان أنهما خلال غسيل توك توك بجوار نهر النيل، اختل توازن أحدهما وسقط بالمياه، فحاول ابن عمه إنقاذه، إلا أنهما تعرضا للغرق، وتم انتشال جثتيهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، فى إحدى القرى، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أقوال شهود العيان، أن شابا وابن عمه "طفل" خلال غسيلهما توك توك بجوار نهر النيل، اختل توازن أحدهما، وسقط بالمياه، فحاول ابن عمه إنقاذه، إلا أنه تعرض للغرق أيضا وفارقا الحياة.

تم انتشال الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.