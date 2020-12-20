الصحة: إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا خلال ساعات

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤن الأبحاث أنه من المتوقع بدء التطعيم بلقاح كورونا الصينى خلال أيام، مؤكدة أن هيئة الدواء المصرية قامت بالحصول على 55 عينة من لقاح كورونا الصينى للقيام بتحليله والتأكد من مأمونيته وفاعليته، مضيفًا: "الموقع الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح سيتم اطلاقة خلال ساعات لبدء عملية التسجيل".
وحول اللقاح الروسى أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤن الأبحاث، أنه لايزال يتم استيفاء الأوراق الخاصة بإتاحة بدء التجارب السريرية فى مرحلتها الثالثة على اللقاح مضيفة أنه متوقع أن يحصل الفئات المختلفة على اللقاح الصينى خلال أيام معدودة مؤكدة سلامته.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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