في محاضرة للدبلوماسيين .. وزير السياحة يعرض جهود الدولة لدعم القطاع

ألقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اليوم الأحد، محاضرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، لعدد من الدبلوماسيين المصريين لاطلاعهم على وضع الحركة السياحية وجهود الدولة في الحفاظ علي تراثها الحضاري.
استعرض وزير السياحة والآثار خلال المحاضرة آخر الاكتشافات وافتتاحات المتاحف والمشروعات الأثرية الجديدة في مصر خلال السنة الماضية، فضلا عن المعارض الأثرية الخارجية بما يسهم في مزيد من الترويج السياحي لمصر.
كما استعرض وزير السياحة والآثار جهود التي بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحي و الحفاظ على العمالة و تخطي أزمة جائحة فيروس كورونا و في نفس الوقت دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في ظل إجراءات السلامة الصحية التي اتخذتها وزارة السياحة و الآثار.
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