بسبب أزمة وزير الآثار.. 6 أعضاء بمجلس النقابة يطالبون نقيب الصحفيين بعقد اجتماع طارئ

تقدم عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين اليوم، الأحد، بمذكرة إلى نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، لطلب عقد اجتماع طارئ للمجلس، لمناقشة أزمة تجاوز وزير السياحة والآثار في حق الزملاء المُكلفين بتغطية الملف، وكذلك تجاوزه في حق المهنة والنقابة.

وأوضحت المذكرة، أن ذلك يأتي استنادًا إلى نص المادة 50 من قانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970، والتي تُلزم مجلس النقابة بالاجتماع مرة كل شهر على الأقل بدعوى من النقيب، أو بناءً على طلب من ثلاثة أعضاء كتابة.

وأكدت المذكرة، أن آخر اجتماع للمجلس كان منذ أكثر من شهر، ولم ينعقد المجلس حتى الآن، بالمخالفة لنص قانون النقابة.

وقدّم الطلب أعضاء مجلس النقابة: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وعمرو بدر.