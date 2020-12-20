الزراعة: تحويل 5400 فدان إلى الري الحديث في محافظة دمياط

قال المهندس سميح عبدالسميع مدير مديرية الزراعة في محافظة دمياط إنه تم تحويل 4687 فدانا من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط وذلك على نفقة المزارعين، وذلك بعد توعيتهم بفوائد المنظومة الجديدة للري الحديث في تخفيض تكاليف الإنتاج من الاسمدة والتقاوي والمبيدات ومكافحة الحشائش والأمراض وأيضا ترشيد المياه مع زيادة الإنتاجية ومساحة الأرض نتيجة لإلغاء المساقي والحدود.
وأضاف أن بعض المزارعين تقدموا بطلبات للتحول للرى الحديث بديلا عن الغمر لحوالي 723 فدانا، وتم رفع الإحداثيات لهذه المساحات وارسالها الى وحدة تطوير الرى الحقلى بالوزارة لعمل تصميمات التنفيذ وبالتالي يكون إجمالي مساحات الري الحديث بالمحافظة 5410 أفدنة.
وأضاف آن ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن متابعة تنفيذ منظومة الرى الحديث.
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