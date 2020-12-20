نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس "أمهات مصر" تقترح إضافة درس في المناهج بعنوان "ابن مصر" يضم النماذج المشرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترحت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بإضافة درس أو فصل بالمناهج التعليمية تحت عنوان "ابن مصر"، وذلك لعرض النماذج المشرفة من المصريين ليكونوا قدوة يحتذي بهم طلابنا.

وأضاف عبير، في تصريحات صحفية، أن مصر يوجد بها العديد من النماذج المشرفة أمثال البطل الشهيد أحمد منسي واللاعب محمد صلاح والعالم المصري مجدي يعقوب والعالم الراحل أحمد زويل ولاعب كمال الأجسام رامي السبيعي "بيج رامي"، وغيرهم من النماذج المصرية المشرفة.

وأوضحت عبير أن الدرس أو الفصل الذي تقترحه بإسم "ابن مصر"، يتضمن سيرة ذاتية ملخصة عن وضع ومكانة وقيمة جميع النماذج المصرية المشرفة وتدريسها للطلاب حتي تكون حافز وتشجيع للطلاب أن يكونوا مثلهم في كافة المجالات، مقترحة علي وزارة التعليم بدراسة هذا الأمر وتطبيقه.

وقدمت عبير، التهنئة للاعب كمال الأجسام المصري رامي السبيعي "بيج رامي"، لتتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب في كمال الأجسام، مؤكده أن مصر ولاده وبها أبطال في كافة المجالات.