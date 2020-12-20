نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمام الأكبر يعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر الصباح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء والمواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير الدفاع السابق ونجل أمير الكويت الراحل، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

ويتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى دولة الكويت، ولأسرة آل الصباح الكرام، وللشعب الكويتي الشقيق، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".