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طلاء واجهات عقارات شارعي "المشروع والحرية" في القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة المنطقة الشرقية بالقاهرة، قيام سكان شارعي "المشروع والحرية" بنطاق حي المطرية، بطلاء واجهات العقارات هناك.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن ذلك يأتي في إطار أعمال التطوير والمحاور الجاري تنفيذها فى منطقة المطرية بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

يذكر أن محافظة القاهرة بالتعاون مع حي المطرية، قد حصرت سكان شارع المشروع، تمهيدا لنقلهم لوحدات تابعة لها، وذلك في إطار إنشاء محور مروري بالمنطقة، يساهم في سيولة مرورية بنطاق المطرية ومحيطها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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