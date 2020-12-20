نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أدعية مستجابة وقت نزول المطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة كل يوم في شأن ولذلك عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة في عدة محافظات، ولذلك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية التحذيرات، وتم الإعلان أيضاََ عن التنبؤات والاستشعار من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم الأدعية المستجابة التي وردت في الأحاديث النبوية، حيث أن يوجد العديد من أدعية المطر للاستجابة للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وهذه الأدعية المستجابة أثناء تساقط الأمطار بنية الاستجابة السريعة.

دعاء نزول المطر :

اللهم صيباً نافعاً، اللهم صيباً هنيئاً، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم سقيا رحمة، ولا سقيا عذاب، ولا بلاء، ولا هدم، ولا غرق، الّلهم على الظّراب، ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا الّلهم اسقينا غيثاً، مغيثاً، مريئا، نافعا، غير ضار.

دعاء المطر :

اللهم بشرى تشبه المطر ، وفرحة تمحوا كل حزن ، وفرج لكل صابر، وشفاء لكل مريض، واستجابة لكل دعاء إنك على كل شيء قدير.

اللهم إني أستودعتك تلك الأدعيه التي في جوف قلوبنا يارب العالمين قل لها بقدرتك و بمشيئتك مع نزول هذا المطر لا تدع لنا حقاً إلا أدركناه بقوتك ومشيئتك ولا أمرا إلا يسرته ولا حلما إلا حققته ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها ولا دعاء إلا أثلجت قلوبنا بقبوله.

فضل دعاء المطر :

ربنا سبحانه وتعالى ورحمته على المؤمنين والمؤمنات فضل وقت الدعاء عند نزول المطر، وتوسع الخيرات والبركات، وهذا وقت استجابة دعاء البشر لله عزوجل، ولذلك جاء حديثاً عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ” اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر”

ومن الجدير بالذكر أن الدعاء عند النداء يعني الأذان، انا الدعاء تحت المطر يعني وقت نزول المطر، ولذلك جاء في حديثه الشريف عن أهمية الدعاء وقت نزول المطر، ولذلك من خلال موقع ثقفني قمنا بذكر الأدعية المستجابة وقت نزول المطر، دعاء المطر أيضاََ.