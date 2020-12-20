الأهلي يصل لإتفاق بشأن بواليا.. تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع نادى الجونة بشأن انتقال والتر بواليا، مهاجم الأخير إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل التألق الشديد للاعب في الدور الثاني للدوري المصري العام الماضي، والبداية اللافتة للنظر هذا الموسم مما شجع مسؤولو الفريق الأحمر للتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الهجوم.

ويسعى الطرفان للوصول إلى اتفاق بشأن المبالغ المالية، الخاصة بالصفقة والوصول لمبلغ جيد لشراء اللاعب خاصة بعد تلقيه بعض العروض الخليجية في الفترة الماضية.

واستقرت إدارة نادي الجونة على بيع مهاجم الفريق والتر بواليا خلال فترة الميركاتو الشتوي القادم سواء للأهلي، أو لغيره من الأندية للاستفادة من المقابل المادي حال بيع اللاعب، من جانبه وضعت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي اسم والتر بواليا، ضمن قائمة الترشيحات لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة، في حالة عدم التعاقد مع مهاجم سوبر " لابا كودجو" لاعب نادي العين الإماراتي و جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب افريقى.

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ويتصدر ملف المفاوضات مع اللاعب والتر بواليا، مناقشات المدير الفني للنادي الأهلي، مع لجنة التخطيط بالنادي لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة خصوصا وان الفريق مقبل على المشاركة في كأس العالم، وتخطط إدارة التعاقدات بالنادي للتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة لتدعيم مركز رأس الحربة.