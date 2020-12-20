أيمن أبو العلا: القائمة الوطنية ضمت أطراف سياسية متنوع.. ووجود معارضة مستنيرة ضرورى

قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن القائمة الوطنية من أجل مصر، ضمت جميع أطراف القوى السياسية سواء اليمين أو اليسار، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، وهذا يعكس أننا سوف نسمع آراء كثيرة ومتنوعة.
وأشاد عضو مجلس النواب، خلال حديثه على فضائية إكسترا نيوز، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى أكد أنها كيان صاعد وواعد. وبه مجموعة من الشباب المتمرس، ذو الكفاءة والخبرة السياسية.
وأشار أبو العلا إلى التركيبة السياسية بالمجلس، محددًا أحزاب الموالاة، التى تتمثل فى حزب مستقبل وطن والشعب الجمهورى، وأيضًا أحزاب اليسار، التى تضم الوفد المصرى الديموقراطى، والعدل.
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وفيما يتعلق بالمعارضة فى مجلس النواب، أكد أبو العلا أنها من الضرورى أن تكون معارضة مستنيرة، تقدم المناصحة والمصارحة، وتدفع بالبدائل الواقعية.
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