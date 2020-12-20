المستشار عبدالوهاب عبدالرازق يعزي رئيس مجلس الامة الكويتي في وفاة وزير الدفاع السابق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تعزية لمرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى ،والى شعب دولة الكويت الشقيق ،في وفاة المغفور له باذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق .

أسفل الطريق الإقليمي..محافظ الشرقية يوافق علي طلب النائب أحمد عبد الجواد لإنشاء كوبري يخدم قرية النعامنة بمنيا القمح



واكد رئيس مجلس الشيوخ مشاركته واعضاء المجلس لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً أحزانهم فى هذا المصاب الجلل مؤكدا ان الفقيد الراحل خدم بلاده بكل الإخلاص وقدم مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات فى شتى مناحى الحياة داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

