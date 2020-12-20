أيمن أبو العلا: البرلمان الحالى تعرض للظلم.. ومصر مقبلة على إصلاح سياسي

قال النائب أيمن أبو العلا، إن برلمان 2015 تعرض إلى الظلم بدرجة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك أدى واجبة على أكمل وجه، لأن الدولة المصرية كانت فى مرحلة بناء، وأنجز خلال فصوله التشريعية أكثر من 900 قانون.

وتابع عضو مجلس النواب، خلال حديثه على فضائية إكسترا نيوز، هناك 10 آلاف أداة رقابية تم استخدامهم خلال الخمس سنوات الماضية، وهذا يعد تفعليًا لأدوات عضو مجلس النواب.

وأشار أبو العلا إلى أن مصر مقبلة على فترة إصلاح سياسيى، وكانت بوادره أمام اللجان الانتخابية التى نتج عنها تنوع كبير فى الكتلة البرلمانية، حتى أن ما أسفرت عنه القائمة المغلقة من تنوع قارب ما كانت سوف تنتج عنه القائمة النسبية.

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وأثنى عضو مجلس النواب، على المجهودات الكبيرة التى بذلتها الهيئة العليا للانتخابات، وزارة الصحة والشرطة المصرية، والناخبين الذى وصل عددهم إلى 20 مليون مصرى.