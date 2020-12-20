العنانى يطلع الدبلوماسيين على وضع الحركة السياحية فى مصر

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، محاضرة بمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية، لعدد من الدبلوماسيين المصريين لاطلاعهم على وضع الحركة السياحية وجهود الدولة فى الحفاظ على تراثها الحضارى.





واستعرض وزير السياحة والآثار خلال المحاضرة آخر الاكتشافات، وافتتاحات المتاحف، والمشروعات الأثرية الجديدة فى مصر خلال السنة الماضية، فضلًا عن المعارض الأثرية الخارجية بما يسهم فى مزيد من الترويج السياحى لمصر. كما أشار إلى الجهود التى بذلتها الدولة لدعم القطاع السياحى، والحفاظ على العمالة، وتخطى أزمة جائحة فيروس كورونا، وفى نفس الوقت دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر فى ظل إجراءات السلامة الصحية التى اتخذتها وزارة السياحة والآثار.

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