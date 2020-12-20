للمرة الثانية .. «معلومات الوزراء» الأول فى برنامج السياسات العامة

جدة - نرمين السيد - حصل فريق من باحثى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على المركز الأول، للمرة الثانية على التوالى فى"البرنامج المتخصص للتميز فى السياسات العامة 2020" بدورته الثانية، والذى أطلقه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع "مركز المشروعات الدولية الخاصة" خلال الفترة من ديسمبر 2019 - فبراير 2020.





وهنأ أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العاملين بالمركز بمناسبة حصول فريق منهم على المركز الأول، وهم: "شعبان موسى - جمعة عبدالعليم - دينا عطا الله – سنية عبد القادر"، ولما حققه الفريق من تميز فى طرح الدراسة التى شارك بها والتوصيات التى نتجت عنها.

واستهدف البرنامج الفئة الشبابية من عدة وزارات وهيئات حكومية وخاصة، حيث شهدت المسابقة منافسة بين ممثلين من عدة جهات، ومنها: وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والبنك التجارى الدولى، والبنك المركزى المصرى، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة الأزهر وغيرها.

وكان الفريق الفائز من مركز المعلومات قد أسهم فى المسابقة بمشروع "دراسة التكلفة والعائد لقرار التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط"، والتى تهدف إلى تحديد مدى إمكانية أن يكون الدعم النقدى المشروط وسيلة فعالة لإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تقييم كفاءة النظام الحالى القائم على تطبيق الدعم السلعى بصفة أساسية، ومحاولة اقتراح نظام للدعم يجمع بين مزايا الدعم العينى، ويتجنب عيوب الدعم النقدى المشروط، ليشجع الطبقات الفقيرة على طلب خدمات التعليم والرعاية الصحية اللازمة، وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.