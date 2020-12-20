الأرصاد تعلن خريطة سقوط الأمطار وحالة الطقس بالمحافظات لمدة 5أيام



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة بدءا من غد الاثنين إلى الجمعة المقبلة، حيث يسود غدا الاثنين شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد يوم الثلاثاء المقبل فيشهد شبورة مائية صباحا: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تتوقع هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرص الأمطار الخفيفة "22% تقريبا" على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الخميس، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتمثل فرص أمطار خفيفة "22% تقريبا" على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الجمعة شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وطالبت الأرصاد اتخاذ كافه الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.