وزير التعليم: إجازة نصف العام ستكون من يوم 5 إلى 20 فبراير المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تحاول عمل توازن وهو الحفاظ على كل أفراد المنظومة التعليمية، وحريصين على مصلحة الطالب، موضحاً أن إجازة نصف العام ستكون من يوم 5 إلى 20 فبراير المقبل.

وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصرى، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الوزارة اتخذت بعض القرارات الهامة بخصوص إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وغيرها، قائلا: «لن نحتسب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب».

وأكمل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة دشنت بعض وسائل المعرفة بالنسبة للطلاب منها بنك المعرفة ومنصة ذاكر، وبث مباشر ومنصة حصص مصر، وعدد من القنوات التعليمية من أجل الطلاب الذين يردون التعلم من المنزل.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة ستكمل المحتوى الدراسى لهذا العام بميع السنوات وسيتم عمل تقييم وإذا لم نستطيع لن نذهب للعام الجديد بدون تقييم، موضحاً أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور العمل مع الوزارة.