انت الان تتابع تفاصيل خبر فرض رسوم على سحب الأموال من ماكينات الصراف “ATM” أول يناير والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من المنتظر أن تنتهي مبادرة إلغاء العمولات على سحب الاموال من ماكينات الصرف الآلي في الأول من يناير من العام القادم 2021، تلك المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي في شهر مارس الماضي، والتي تم تمديدها في شهر سبتمبر، وذلك وفقا للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار عدوي فيروس كورونا وتسهيلا على المواطنين، فهل يقوم البنك المركزي المصري بالتمديد مره أخري أم يتم خصم رسوم على سحب الأموال تصل الى 10 جنيهات.

وصرحت مصادر بنكية انه حتى الان لم تتلقي البنوك المصرية أي بيانات أو اشعارات بتمديد المبادرة، وتنظر البنوك تعليمات البنك المركزي لتحديد ما إذا كان سيتم خصم الرسوم أم لا.

ومن المفترض انه سيتم فرض رسوم استخدام ماكينات الصراف الالي “ATM” في كلا الحالات سواء الاستعلام أو السحب النقدي، وكذلك عند استخدام عملاء أحد البنوك لماكينة الصراف الخاصة ببنك أخر، وذلك في حال تم الغاء مبادرة البنك المركزي.

ومن المنتظر أن تتراوح رسوم الاستعلام عن الرصيد في ماكينات الصراف الآلي” ATM” ما بين جنيه واحد و5 جنيهات، وتقوم بعض البنوك بتقديم خدمة الاستعلام عن الرصيد فقط من ماكينات الصراف الالي بشكل مجاني مثل بنك HSBC وبنك التعمير والإسكان، ولكن يتم خصم رسوم سحب من 5 الى 10 جنيهات للعملية الواحدة.

ويقدم لكم موقع مصر فايف تقرير بالرسوم المنتظر خصمها عن استخدام ماكينات الصراف الالي ATM في عدة بنوك مصرية:

أولا: البنك الأهلي المصري

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 5 جنيهات (للمرة الواحدة)

ثانيا:بنك القاهرة

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 7 جنيهات (للمرة الواحدة)

ثالثا:بنك مصر

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 1 جنيه فقط، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 6 جنيهات (للمرة الواحدة)

رابعا: بنك HSBC

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: مجانا، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 10 جنيهات (للمرة الواحدة)

خامسا: بنك فيصل الإسلامي

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 5 جنيهات (للمرة الواحدة)

سادسل: بنك الإسكندرية

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 10 جنيهات (للمرة الواحدة)

سابعا: العربي الأفريقي الدولي

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 8 جنيهات (للمرة الواحدة)

ثامنا: بنك الإمارات دبي وطني

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي:6 جنيهات (للمرة الواحدة)

تاسعا: بنك SAIB

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 7 جنيهات (للمرة الواحدة)

عاشرا: بنك كريدى أجريكول مصر

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 6 جنيهات (للمرة الواحدة)

الحادي عشر: البنك المصري الخليجي

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 5 جنيهات (للمرة الواحدة)

الثاني عشر: بنك QNB

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 5 جنيهات (للمرة الواحدة)

الثالث عشر: بنك التعمير والإسكان

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: مجانا ، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 5 جنيهات (للمرة الواحدة)

الرابع عشر: بنك الاستثمار العربي

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي:3 جنيهات (للمرة الواحدة)

الخامس عشر: بنك الكويت الوطني

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 4 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي:7 جنيهات (للمرة الواحدة)

السادس عشر: البنك العقاري المصري

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 4 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 4 جنيهات (للمرة الواحدة)

السابع عشر: بنك أبوظبي التجاري

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 6 جنيهات (للمرة الواحدة)

الثامن عشر: البنك الأهلي الكويتي

يفرض البنك رسوم للاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات، بينما يفرض رسوم على السحب النقدي: 6 جنيهات (للمرة الواحدة)

التاسع عشر: بنك عودة

يقوم البنك بفرض رسوم للاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات، بينما يقوم بفرض رسوم على السحب النقدي: 8 جنيهات (للمرة الواحدة)

العشرون: مصرف أبوظبي الإسلامي

يقوم البنك بفرض رسوم للاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات، بينما يقوم بفرض رسوم على السحب النقدي: 5جنيهات (للمرة الواحدة)

وأخيرا: بنك المصرف المتحد

يقوم البنك بفرض رسوم للاستعلام عن الرصيد: 5 جنيهات، بينما يقوم بفرض رسوم على السحب النقدي: 6 جنيهات (في المرة الواحدة)

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