انت الان تتابع تفاصيل خبر منها رفع الغياب.. قرارات جديدة من التعليم يتم تطبيقها وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور “طارق شوقي”، أن الوزارة تحاول جاهدة خلال هذه الفترة أن تعمل على التوازن بين العملية التعليمية، وأفراد المنظومة مع استكمال العام الدراسي الجاري، مؤكداً للجميع أن التوازن ليس سهلاً، موضحاً أنه تم إرسال كتاب دوري بخصوص نظام الدراسة والتقييم خلال الفترة الحالية، والذي يبدأ من الآن وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

قرارات جديدة من التعليم

وأكد الوزير أنه قد تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، والتي سوف يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء تعليمات الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً على أن هدف الوزارة الحفاظ على الطلاب وأنهم يشعرون بقلق الأهالي خلال هذه المرحلة، ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها تتمثل في:

رفع الغياب من المدارس، حيث لن يتم احتساب الأيام الباقية من الترم الأول ضمن أيام الغياب ، وأن المدارس ستظل مفتوحة، وكذلك مجموعات التقوية مستمرة ولكن من يريد استكمال التعلم من المنازل لن نحسب له الغياب.

لن يتم حذف من المناهج.

على جميع الطلاب متابعة القنوات التعليمية من خلال متابعة : ” مدرستنا 1 ومدرستنا 2 بالاضافة لبنك المعرفة و منصة ذاكر و منصة إدارة التعلم و منصة البث المباشر و منصة حصص مصر”.

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