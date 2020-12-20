جماهير ليفربول تطمئن بشأن مستقبل محمد صلاح

أشارت صحيفة " ذا أتليتك" البريطانيا ، إلى عدم قلق جماهير ليفربول، بشأن مستقبل محمد صلاح مع الريدز، وذلك عقب تصريحات الفرعون الأخيرة والتى لمح فيها بإمكانية الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لآخر المستجدات التي قدمتها شبكة " سبورتس موول" البريطانية، نقلا عن الشبكة المقربة من ليفربول أكدت أن إدارة ليفربول ليست متخوفة بشأن مصير محمد صلاح خلال الفترة المقبلة.

كما أوضحت أيضا، أن عقد صلاح مستمر لمدة ثلاث سنوات قادمة، وليس هناك أى قلق بشأن اللاعب على المدى القريب و كما أشارت التقارير، أن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمس في مباراة كريستال بالاس، ليس له علاقه بتصريحاته، أمس لدى صحيفة " أس الإسبانية" والتي لمح فيها بإمكانية رحيله للدوري الإسباني، مشيرة إلى أن إدارة النادي ليست على عجلة بشان تجديد عقد الفرعون المصرى.

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الجدير بالذكر، أن صلاح يتصدر جدول ترتيب الدوري البريميرليج برصيد 13 هدف.