تفاصيل اتفاقية المصرية للاتصالات مع أورنج التجارية

وقعت المصرية للاتصالات مع أورنج اتفاقية تجارية بهدف دعم التجارية بهدف دعم وتنمية الأعمال بين الشركتين وبما يخدم سوق الاتصالات المصرية بشكل عام، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن خطط المصرية للاتصالات التى تخوضها لدعم الاستثمار في هذا المجال

اتفاقية المصرية للاتصالات مع أورنج



ضمت اتفاقية المصرية للاتصالات مع أورنج التركيز على أهمية الترابط بين الهاتف الثابت والهاتف المحمول، بالإضافة الى توقيع ملحق يمتد حتى عام ٢٠٢٢ كجزء من الاتفاقيات المنظمة لخدمات الاتصالات الدولية الحالية بين الشركتين بهدف الوصول لشروط أفضل على المستوى التجاري ومستوى جودة الخدمة المقدمة.

وبجانب اتفاقية المصرية للاتصالات التجارية مع أورنج وقع الطرفان اتفاقية جديدة بمقتضاها حسم بعض النزاعات التجارية بين الطرفين مع تطوير آليات التعاون المشترك، لتجنب حدوث مثل تلك العقبات مستقبلا، تأتي تلك الخطوات في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين الشركتين لتقديم أفضل الخدمات لسوق الاتصالات المصرية.

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ومن جانبه، قال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات قائلًا: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات مع شركة أورنج مصر، والتي تبرهن على سعينا الدائم تجاه تمكين شركائنا من تقديم أفضل الخدمات لقطاع الاتصالات المصري ككل".