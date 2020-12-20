أسقف السويس يشارك فى رسامة ثلاثة كهنة فى أبنوب

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا بموا، أسقف السويس فى رسامة ثلاث كهنة بإيبارشية أبنوب، والفتح وذلك بدعوة من الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة ورئيس دير مارمينا بجبل أبنوب، كما شارك فى الصلاة أيضا الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات.





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