مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات السياحية من فرانكفورت وبرلين

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة إيركايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 160 راكبا كأول ناقل للحركة السياحية بين البلدين، حيث من المقرر أن تسير إير كايرو رحلة أسبوعية إلى فرانكفورت ودوسلدورف وزيوريخ.





كما استقبل المطار أولى رحلات شركة إيزى جيت، قادمة من برلين، وذلك بعد التوقف؛ بسبب جائحة كورونا وعلى متنها 125 راكبا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعياً يومى السبت والثلاثاء. واستقبل فريق من العلاقات العامة بالمطار ركاب الطائرتين وقدم الورود والهدايا التذكارية لهم، وقاموا بإنهاء إجراءات وصولهم فى سهولة ويسر تام، كما حرصت إدارة المطار على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الإجتماعى بين الركاب للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين فى المطار. والجدير بالذكر أن هناك تنسيق مستمر وفعال بين وزارتى الطيران المدنى والسياحة والآثار، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، من خلال تقديم عروض ومبادرات لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وخاصة إلى مناطق الجذب السياحى.

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