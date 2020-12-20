صور.. محافظ كفر الشيخ : برنامج المسؤول الحكومى المحترف يرفع كفاءة الموظفيين

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وأشاد المحافظ بالبرنامج ومدى حرص الدولة على تقديمها للموظفين فى القطاع الحكومى، مؤكداً على ضرورة العمل على الخروج بمقترحات تطوير من كل المشاركين، مشيراً إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب صرح تدريبى انتزع العراقة فى فترة وجيزة.
وأضاف أنه يتم تدريب 100 موظفا من ديوان المحافظة، ومن العاملين بعدد من المديريات الخدمية، مؤكداً أن الهدف من أعمال التدريب رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة فى فترة وجيزة، وما كلفنا به الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكد كريم السماحى، مدير إدارة التدريب الإدارى، أن وجود بيت خبرة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب على أرض المحافظة بمثابة فرصة لاكتساب مزيد من الخبرات ليس فقط على جانب المحتوى التدريبى للبرنامج ولكن أيضا لإدارة التدريب، وأن الجميع حريص على إنجاح البرنامج وتقديم كل سبل الدعم للمتدربين لتحقيق الاستفادة المرجوة والوصول بالمردود الذى يرقى لتطلعات القيادة التنفيذية.
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