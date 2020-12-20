الحديدى: تدشين موقع لتسجيل الراغبين فى التطعيم بلقاح كورونا الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - كشفت الإعلامية لميس الحديدى، أن اجتماعًا ينعقد الآن لوضع خارطة الطريق لتوزيع اللقاح الصينى يضم كافة مؤسسات الدولة، ومن المتوقع أن تحصل مصر حتى نهاية ديسمبر على نصف مليون جرعة من مصل السينافارم الصينى.





وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم: "أن تحديد اعتماد اللقاح الصينى يعتمد على بيان اللجنة العلمية، وإعلانه فى استخدام الطواريء، ومحدش هياخد التطعيم ده غير بعد الإعلان العلمى الواضح عنه من اللجنة العلمية المصرية يفيد بإعتماد اللقاح للطواريء".

وحول موعد بدء التطعيم، توقعت أن يبدأ نهاية الأسبوع المقبل أو الأيام الأخيرة فى هذا الشهر، لافتة إلى أنه هناك نظريتين داخل أروقة الحكومة إما أن يبدأ التطعيم تدريجيًا ورأى آخر يرى ضرورة وصول النصف مليون جرعة المنتظرة نهاية الشهر بإجمالى 250 ألف شخص لكن الرأى الآخر يرى ضرورة أن نبدأ فى التطعيم للأطقم الطبية ثم الصف الثانى من أصحاب الأمراض المزمنة".

كما كشفت أن موقع اللقاح لتسجيل الراغبين فى التطعيم سيدشن الأسبوع المقبل.