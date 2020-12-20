إسلام خليل يرد على برلمان أوروبا بأغنية لاذعة: «شوف لك شغلانة.. وملكش دعوة بمصر» (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيديو غنائى للمطرب الشعبى إسلام خليل، يرد فيه على قرار البرلمان الأوروبى الأخير بشأن أوضاع حقوق الإنسان بمصر والذى لاقى رفضا رسميا وشعبيا واسعا واعتبره مجلسى النواب والشيوخ المصريين يعكس نظرة سطحية للأوضاع فى مصر ومحاولة بائسة لفرض الوصاية على دولة ذات سيادة، خاصة وأنه كان مبنى على إدعاءات لمنظمات حقوقية تتبنى مواقف سياسية.

وحملت الأغنية الشعبية عدد من الرسائل للبرلمان الأوروبى بعدم التدخل في الشأن الداخلى المصرى، عبر عنها خليل، قائلا: "لو مش لاقيين ليكوا شغلانة إلعبوا في ودانكوا بلاش تلعبوا ويانا، شوفلك شغلانة تعملها وملكش دعوة بمصر".

وألقى خليل الضوء على تقارير حقوق الإنسان ودورها فى تفكيك الدول، قائلا: "اكتبوا في تقاريركوا يا بتوع حقوق الانسان شعوب كتيرة غيركوا عايزين تعيش في أمان"، واستعرض في كلمات الأغنية ويلات الإرهاب في العديد من الدول منها سوريا وباكستان وأفغانستان وفلسطين واليمن ولبنان، مؤكدا: "حقوق الإنسان أمن وأمان وكرامة ومستقبل أجيال".

وسخر المطرب الشعبى من البرلمان الأوروبى قائلا: "البرلمان الأوروبى محتاج تعقيم ورشة.. روحوا شوفوا مشاكلكوا الأول وكورونا اللى بتتفشى"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا الغامض لم يعطل الدولة المصرية، لافتا أيضا إلى دور الجيش الأبيض في توفير العلاج والرعاية الصحية للمرضى.

وتساءلت كلمات الأغنية عن مدى شرعية قرار البرلمان الأوروبى ومطالباته للدولة المصرية بالإفراج عن متهمين في قضايا جنائية ويخضعون لتحقيقات أو أحكام قضائية، وتساءلت أيضا من منحهم حق الحديث عن الدولة المصرية ومطالبتها بالإفراج عن قتلة ومجرمين.

وفى إشارة لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمؤتمر الصحفى الذى جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، عن ضرورة احترام حرية الاعتقاد والتعبير عن استياء المسلمين جميعا من الرسوم التى طالت النبى الكريم، وكان ذلك ردا على سؤال الزميل محمد الجالى محرر شئون الرئاسة بـ"اليوم السايع"، قال إسلام خليل: "الريس قالها بنفسه للواد الصحفى القمر .. وسمع كل العالم مع ماكرون في المؤتمر".