«التخطيط»: الرئيس وجه بتوفير السلع الاستراتيجية لتغطي 10 أشهر

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى الوحيد فى المنطقة الذى حقق معدلات نمو إيجابية فى ظل كورونا، مشيرة فى لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة (ON) إلى أن الدولة عملت على تخفيف الأعباء على القطاعات المتأثرة بأزمة كورونا حيث أن الاقتصاد المصرى يتميز بتنوع قطاعاته الاقتصادية.
وأكدت «السعيد»، أن الحكومة ضخت استثمارات فى القطاعات التى تمتلك فرصا للنمو خلال أزمة كورونا حيث أن الدولة رفعت حجم استثماراتها فى قطاع الاتصالات بنحو 300%. وكشفت وزيرة التخطيط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين لمدة 10 أشهر قائلة: «رئيس الجمهورية وجه بتوفير السلع الاستراتيجية لتغطى نحو 10 أشهر»، وأن أهم القطاعات التى ساندت الاقتصاد المصرى الذى حقق معدل نمو 3.6% خلال العام المالى الماضى هى الاتصالات والزراعة والتشييد والبناء ساندت الاقتصاد المصرى خلال أزمة كورونا.
وواصلت فى سردها للجوانب المضيئة فى أزمة كورونا قائلة: «أزمة كورونا دفعتنا للتركيز على توطين الصناعة حيث أنه خلال الازمة عجلنا من التحول الرقمي». وأكدت الوزيرة، أن الطرق والنقل هما شرايين التنمية الاقتصادية حيث أن إنشاء الطرق ساهم فى توفير الخدمات للمواطن فى المناطق النائية بالإضافة إلى أن المشروعات القومية استوعبت حجم كبير من قوة العمل خلال أزمة كورونا.
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