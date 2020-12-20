بلجيكا تدخل الموجة الثالثة لكورونا .. وتسجل 4 إصابات بالسلالة الجديدة.. فيديو

قال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى في بروكسل، إن هناك 1.6 ألف إصابة جديدة بكورونا اليوم في بلجيكا منهم 4 من السلالة الجديدة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة البلجيكية اتخذت عددا من القرارات السريعة في إطار مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف مجدي يوسف، مراسل قناة صدى في بروكسل، أن العلماء في بلجيكا أكدوا أن الحل الوحيد لمواجهة كورونا هو تخفيض العمالة وبقاء السكان في منازلهم والتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
وأكد أن بلجيكا دخلت اليوم في الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشيرا لوجود حالة من التراخي من البلجيكيين في الالتزام خلال الـ 20 يومًا الماضية.
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وأردف، أنه من الوارد أن يمنع الاتحاد الأوروبي رحلات الطيران والقطارات من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا.
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