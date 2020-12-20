البنك الأهلي المصري يوفر 4 شهادات ادخار بالجنيه.. دوت الخليج ينشر تفاصيلهم

يوضح دوت الخليج الفرق بين شهادات الادخار البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية والتى تتراوح مدتها بين 3 و5 سنوات وتصل أعلى فوائد البنك الأهلي المصري على الشهادات الادخارية إلى 12.25%. شهادات البنك الأهلي المصري الإدخارية

يستعرض دوت الخليج تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري الإدخارية على النحو التالي: 1- الشهادة البلاتينية



– الحد الأدني للشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها – مدة الشهادة 3 سنوات – العائد : 12%شهري و 12.25% ربع سنوي اقرأ أيضًا.. أجدد شهادات البنك الأهلي المصري الاستثمارية.. عام واحد.. عائد 9.75%



2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير



– الحد الأدني للشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها – مدة الشهادة: 3 سنوات – العائد: 8.5% ربع سنوي 3- الشهادة الخماسية



-الحد الأدني للشهادة: 1000 جنيه ومضاعفتها – مدة الشهادة: 5 سنوات – العائد: 10.25% شهريا 4– شهادة أمان المصريين



– الحد الأدني للشهادة : 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه. – مدة الشهادة: 3 سنوات – العائد: 13%

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