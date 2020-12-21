صور.. أكاديمية الأوقاف الدولية تستقبل وفدًا من أئمة المساجد الكبرى بالسودان

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور أشرف فهمى مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، أنه استقبل وفدًا من أئمة المساجد الكبرى من دولة السودان الشقيقة المشاركين فى الدورة التدريبية المشتركة الأولى لأئمة مصر والسودان، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





جدير بالذكر أن هذه الدورة هى الأولى من نوعها التى تعقدها أكاديمية الأوقاف الدولية، فى ضوء التعاون العربى المثمر وامتدادًا لدور مصر المحورى فى تفنيد الفكر المتطرف وتفنيد شبهات المتطرفين ودحض أباطيلهم.

وأعرب أئمة السودان عن شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وسعادتهم البالغة بوجودهم فى مصر وبمشاركتهم فى الدورة التدريبية المشتركة مع أئمة المساجد الكبرى، مثمنين دور الأكاديمية فى التدريب والتحصين الفكرى من الأفكار المتطرفة.

ومن جانبه أعرب الشيخ الدكتور خالد حسين عيسى كرم إمام وخطيب بأوقاف الخرطوم، عن سعادته بترشيحه لحضور الدورة التدريبية المشتركة لأئمة الأوقاف بمصر والسودان، مشيدًا بحسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.

كما أشاد الشيخ مهند الأمين إمام مسجد البقعة بالخرطوم، بخطب الجمعة وموضوعاتها التى تنشرها وزارة الأوقاف المصرية على موقعها الإلكترونى، متابعًا : "إننا نستفيد منها فى بلادنا".

ومن جانبه أكد الشيخ إبراهيم التيجانى إمام وخطيب مجمع أبى بكر الصديق بالخرطوم على أهمية موضوع الدورة، لأنه فى عمق تجديد الخطاب الدينى ومكافحة التطرف، مشيدًا بدور وزير الأوقاف المصرى دكتور محمد مختار جمعة فى تجديد الخطاب الدينى، لافتًا إلى أنه كان لزيارته الأخيرة إلى الخرطوم أكبر الأثر فى توطيد أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

كما أشار الشيخ عبد الرحمن حافظ عبد الرحمن إمام وخطيب مجمع الإمام على بن أبى طالب بالخرطوم، إلى أهمية هذه الدورات المشتركة، لما تنتجه من الوحدة والتعاون بين الشعوب، مشيدًا بدور أئمة وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى ونبذ جميع أشكال التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشاد الشيخ وليد حسين محمود أحمد إمام دار مسجد المرايا التيجانية بالخرطوم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والمعاملة الراقية.

جدير بالذكر، أن هذه الدورة تأتى استمرارًا لخطة الوزارة فى التدريب والتأهيل والتعاون الدولى والإقليمى، مع الالتزام التام بكافة إجراءات الوقاية الصحية وأعمال التعقيم المستمرة، وارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعى، طوال مدة انعقاد الدورة.