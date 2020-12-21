وزير التعليم ينفى تعطيل الدراسة : كل إدارة ستضع جداول الامتحان

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا تعطيل للدراسة فى جمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن قرارات وزارة التربية والتعليم الأخيرة بشأن الغياب والامتحانات هى إجراءات لحماية الأبناء والمعلمين واستكمال المحتوى التعليمى وإتمام التقييم العادل.





وأوضح الوزير، عبر صفحته بفيس بوك، أن الفصل الدراسى الأول مستمر وفق الخريطة الزمنية المعلنة، مؤكدا أن التدريس والتحصيل مستمر حتى 10 يناير 2021، ثم يتم جدولة الامتحانات للصفوف المختلفة من 10 يناير حتى 5 فبراير 2021. وتابع: "نحن أتحنا للإدارات التعليمية وضع جداول امتحانات النقل فى المدة من 10 يناير حتى 5 فبراير كما يناسبهم لتوزيع السنوات المختلفة على فترة طويلة تفاديا للتجمعات الكبيرة، وبالتالى كل إدارة لها جدول مختلف وليس بالضرورة كل طالب يمتحن من 10 يناير 2021".

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