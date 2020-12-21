فى جولة ليلية مفاجئة.. محافظ الفيوم يطمئن على سير العمل بمستشفى الحميات

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مساء اليوم، فى زيارة مفاجئة، مستشفى الحميات، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمترددين على المستشفى بصورة لائقة، والوقوف على استعدادات وجاهزية المستشفى والفرق الطبية لإستقبال أية حالات اشتباه بفيروس "كورونا المستجد"، والتأكد من تطبيق أساليب مكافحة العدوى، وتوافر مستلزمات الحماية الشخصية للفرق الطبية.





وقال الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد خلال الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة، بالإضافة إلى غرف الكشف والفرز، والتقى عدداً من أعضاء الفريق الطبى، للاطمئنان على انتظام العمل بالمستشفى، كما استمع منهم لشرح حول مدى توافر المستلزمات وأدوات مكافحة العدوى والأدوية ومستلزمات الحماية الشخصية. ووجه محافظ الفيوم، الطبيب المقيم بالمستشفى والفريق الطبى بتنظيم العمل، وأكد على تواجد أطقم الأطباء والتمريض خلال نوبتجيات العمل اليومية، وكذا الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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