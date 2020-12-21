بعثة الأهلي تصل النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ 32 لبطولة إفريقيا (صور)

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نيامي عاصمة النيجر، من أجل مواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء 23 ديسمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتضم البعثة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ومحمد شكري وسعد سمير.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة في الثالثة عصر اليوم الأحد، على متن طائرة خاصة، حيث استغرقت الرحلة إلى نيامي عاصمة النيجر ما يقرب من ٦ ساعات.

على جانب آخر، ينتظر مسئولو النادي وصول عروض من الأندية المهتمة بالتعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق الأحمر، في ظل وجود رغبة في بيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، بعد فشل تسويقه في الانتقالات الصيفية الماضية، وهو ما دفع الإدارة للإبقاء عليه وقيده في القائمة الحمراء.

ويرغب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني من إدارة الأهلي التعاقد مع مهاجم سوبر خلال انتقالات يناير من أجل تدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر، في ظل عدم قناعته بالأنجولي جيرالدو، والذي يرغب في التخلص منه، في ظل فشله في استغلال كل الفرص التي أتيجت له على مدار الموسم ونصف الماضيين.

ويوجد اهتمام من أول أغسطس الأنجولي ونادي برازيلي بالتعاقد مع جيرالدو في الانتقالات الشتوية القادمة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الأهلي، ووجود منافسة ثنائية على ضم اللاعب في يناير القادم.